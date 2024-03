Genoa | Gudmundsson | “Risultato corretto | siamo calati nel mezzo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) L’attaccante delAlbertcommenta ai microfoni di Dazn la partita contro il Frosinone, incontro terminato in parità per 1-1 e in cui proprio lui ha segnato l’unica rete del grifone: “Mateo (Retegui, ndr) mi ha dato la palla e sono riuscito a segnare. Mi sembra ilpiùnel, mastati fortunati anche nel rigore non concesso nel finale. Gli obiettivi? Posfare grandi cose nel futuro con un club storico”. SportFace.