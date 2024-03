Genoa-Frosinone | problema alla caviglia per Retegui | l’attaccante abbandona il campo dolorante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Brutte notizie per Alberto Gilardino, che nel corso del primo quarto d’ora del secondo tempo diè stato costretto a sostituire il suo bomber Mateodella Nazionale, reduce da una trasferta più che convincente con la maglia azzurra, ha avvertito unsinistra. Dopo l’intervento dello staff il centravanti ha provato a rientrare in, ma dopo qualche scatto ha alzato bandiera bianca, chiedendo la sostituzione e accomodandosi in panchina. Al suo posto è subentrato Haps. Nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori accertamenti, ma in ogni caso ildovrà fare a meno di Mateonel prossimo turno di campionato. Era stato infatti ammonito nel corso del ...