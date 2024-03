Genoa-Frosinone LIVE 1-1 al 45' | Reinier risponde a Gudmundsson!

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Frosinone : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Genoa e Frosinone si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Frosinone : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Genoa e Frosinone si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Serie A, Torino-Monza 0-0 e Genoa-Frosinone 1-1 DIRETTA - TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Masina ...ansa

Genoa-Frosinone, la partita al Ferraris - Genova – Genoa in campo al Ferraris per il match con il Frosinone. Non ci sono novità di formazione, Gilardino torna al 3-5-2 con Sabelli e Spence sulle fasce, Messias mezzala con Badelj e Frendrup.ilsecoloxix

Genoa-Frosinone: presentazione e formazioni ufficiali - Sabato 30 marzo alle ore 15:00 al Luigi Ferraris andrà in scena Genoa-Frosinone, match valido per il trentesimo turno di Serie A. La compagine ligure è dodicesima con 34 punti all’attivo (otto ...datasport