Genoa-Frosinone LIVE 0-0 | si comincia

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson , Retegui. All. Gilardino FROSINONE (3... (calciomercato)

Le Formazioni ufficiali di Genoa-Frosinone , match valido per la 30esima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I rossoblù di Gilardino vogliono tornare al successo che manca da più di un mese, e il pareggio ... (sportface)

Genoa-Frosinone: presentazione e formazioni ufficiali - Sabato 30 marzo alle ore 15:00 al Luigi Ferraris andrà in scena Genoa-Frosinone, match valido per il trentesimo turno di Serie A. La compagine ligure è dodicesima con 34 punti all’attivo (otto ...datasport

Genoa-Frosinone, la partita al Ferraris - Genova – Genoa in campo al Ferraris per il match con il Frosinone. Non ci sono novità di formazione, Gilardino torna al 3-5-2 con Sabelli e Spence sulle fasce, Messias mezzala con Badelj e Frendrup.ilsecoloxix

Genoa-Frosinone, le formazioni ufficiali: Barrenechea e Soulé titolari - Genoa e Frosinone in campo tra poco a Marassi. Tra i ciociari in campo dal primo minuto Barrenechea e Soulé. Kaio Jorge assente per un problema muscolare. Ecco le formazioni ...tuttojuve