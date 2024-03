Genoa-Frosinone | Gilardino perde anche Malinovskyi | infortunio al flessore per l’ucraino

(Di sabato 30 marzo 2024) Altra tegola per Alberto: pochi minuti dopo essere stato costretto a togliere dal campo Mateo Retegui, il tecnico ha dovuto sostituire perRuslan. Il trequartista ucraino era entrato durante l’intervallo di, ma la sua partita è durata poco più di 15 minuti. Problema alper l’ex atalantino, che nel tentativo di stoppare un pallone ha sentito il fastidio di natura muscolare. Seguiranno i consueti esami diagnostici per valutare l’entità del problema. Al suo posto Kevin Strootman. SportFace.

