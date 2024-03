Genoa-Frosinone 1-1 | il tabellino

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Frosinone : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Genoa e Frosinone si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Il video con gli Highlights e i gol di Genoa-Frosinone , match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Succede tutto nel primo tempo al Ferraris: Gudmundsson apre le marcature su ... (sportface)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Genoa-Frosinone , match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Un punto per parte al Ferraris, con entrambe le squadre ... (sportface)

Genoa-Frosinone, Reinier risponde al rigore di Gudmundsson: al Ferraris finisce 1-1 - 28' - inventa Gudmundsson che conquista un calcio di rigore: fallo di Okoli che atterra l'islandese in area, per Sacchi non ci sono dubbi. Dal dischetto si pesenta lo stesso Gudmundsson, che spiazza ...telenord

Serie A: pari al “Ferraris” tra Genoa e Frosinone. Monza sconfitto a Torino. Risultati finali e classifica aggiornata - Terminano le due gare di serie A giocate oggi alle ore 15. Pari tra Genoa e Frosinone. Il Torino batte il Monza per 1-0. Ecco i finali e la classifica aggiornata: ...ilovepalermocalcio

Genoa-Frosinone 1-1: a Gudmundsson risponde Reinier - La squadra di Gilardino non riesce ad imporsi sui ciociari di Di Francesco, che restano in zona retrocessione: succede tutto nel primo tempo ...tuttosport