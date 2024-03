Genoa-Frosinone 1-1 | Gilardino | “Potevamo fare meglio | il pari il risultato più giusto”

(Di sabato 30 marzo 2024) “Sapevamo di incontrare una squadra che veniva qua a Genova per affrontarci nel modo migliore possibile., soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo concesso qualche situazione di troppo, ma la squadra ha dato tutto. Sul vantaggio dovevamo mantenere il possesso e cercare di essere più equilibrati e concreti. Ci prendiamo il punto e allunghiamo la classifica”. Parla così Albertoal termine della sfida tra, terminata 1-1. “La sensazione è che oggi eravamo un po’ lenti nelle scelte, sicuramente nel fraseggio e nell’impostazione – ha aggiunto -. D’altronde abbiamo avuto tanti ragazzi convocati con le rispettive nazionali, abbiamo preparato la gara negli ultimi giorni. Ilha concesso poco, ...

