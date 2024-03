Gasperini | «Se vinci 3-0 a Napoli | non puoi che essere soddisfatto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024) Il mister dell’Atalanta Gian Pieroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 0-3 contro ilLe parole di«Se3-0 a, nonche. Fin dal primo tempo abbiamo creato tanto e tenuto bene la partita. Anche ilha creato, ma globalmente siamo stati superiori» Quanto è bello avere così tante alternative, soprattutto in avanti? «Abbiamo raggiunto un livello di efficienza importante con tutta la squadra. Anche quando manca qualcuno, chi gioca dà un contributo importante. Dovendo giocare tanto, è nata questa capacità di ruotare. La squadra è sempre competitiva e può tenere bene il campo» Scamacca ha detto che contano i risultati, non chi gioca. «L’importante è ...