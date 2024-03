Gaeta Carenze assistenza sanitaria | duro affondo della “Lega Spi Cgil Sud Pontino”

Nas in azione in provincia di Latina: controlli nelle pasticcerie: 8 le attività chiuse - Nel periodo pasquale, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Latina, con il supporto dell’Arma territoriale, ha incrementato i controlli su tutti i comparti legati alla produzione e vendita di ...latinaquotidiano

Campagna, PD Latina: “Investire maggiormente sul personale per non lasciare morire gli spazi culturali” - "Per non lasciarlo morire è necessario lavorare ad un sistema integrato diverso che metta a sistema gli spazi culturali e il tessuto bibliotecario, teatrale, museale” ...latinaquotidiano

Gaeta / Nomina Irl di Maria Veronica Gallinaro, anomalie e criticità sollevate dai Consiglieri di minoranza - Gaeta – Quanta fretta e quante anomalie procedurali commesse dalla Giunta Leccese per permettere all’ormai ex dirigente al Dipartimento Economico Finanziario del comune di Gaeta, la dottoressa Maria V ...temporeale.info