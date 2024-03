Futuro De Zerbi | arriva l’annuncio in conferenza | scelta fatta

(Di sabato 30 marzo 2024) L’avventura di Deal Brighton proseguirà? L’allenatore italiano ha fatto chiarezza durante lastampa odierna. Sembrano ormai destinate a separarsi le strade di Dee del Brighton. L’allenatore italiano ha un profilo tecnico di tutto rispetto, ed è ricercato e corteggiato da diversi top club europei. Con il Brighton impegnato nel tentativo di tornare in Europa, il destino di Derimane avvolto nell’incertezza, mentre club di prestigio bussano alla sua porta. In questo scenario di dubbi e interrogativi, il mondo del calcio resta in attesa, prontamente attento a ogni sviluppo che potrebbe delineare il destino di uno degli allenatori più ambiti. Così, non resta che sciogliere i dubbi al principale attore di questa storia, Destesso, che ha rilasciato dichiarazioni chiare e ...

