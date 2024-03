Fuoco e fiamme nel centro commerciale | “Non uscite da casa!”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024) Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio alKasawika a Carovigno, in provincia di Brindisi, devastando quantità significative di merce e danneggiando gravemente un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze. L’epidel disastro si è situato in via Santa Sabina, una zona notoriamente frequentata della città, che ora porta i segni della calamità. Le, che hanno avuto inizio nel pomeriggio, hanno rapidamente consumato ampie scorte di prodotti presenti all’interno del, gestito da imprenditori di origine cinese. Il rogo ha anche coinvolto un furgone situato all’esterno dell’edificio, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti tra i civili o i ...