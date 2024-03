Francesca Fialdini | “Mi sono ritrovata mani addosso | mai avuto paura di dire no”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 30 marzo 2024)è una professionista che nel tempo ha saputo imporsi all’attenzione del pubblico grazie a programmi di successo, ma soprattutto grazie a qualità come il garbo, l’educazione e l’empatia che dovrebbero essere essenziali nella vita come nel lavoro, specialmente per chi come lei si impegna da anni entrare nel vivo delle storie di gente comune o di volti noti dello spettacolo. Ma, come accaduto a molte donne, anche lei ha dovuto vivere situazioni spiacevoli, per usare un eufemismo. Situazioni che in ambito lavorativo ti mettono di fronte a una dura realtà: quella di uomini che vogliono imporre su di te, in quanto donna, il proprio potere nel modo più becero. Lo ha raccontato in un’intervista al giornalista Mario Manca., le molestie e la forza di“no” “Mi ...