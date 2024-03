Francesca Fialdini | “Ho subito molestie | ma non ho avuto paura di dire di no”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 30 marzo 2024) A livello professionalepuò certamente essere soddisfatta della sua carriera, che la vede al momento alla guida ogni domenica pomeriggio su Rai1 di Da noi a ruota libera. La conduttrice è però da tempo una delle risorse più importanti della Rai, che punta spesso su di lei per diversi progetti, anche se quello che l’ha appassionata maggiormente è stato di sicuro Fame d’amore, format in cui lei dà la voce ai ragazzi che sono in lotta contro i disturbi alimentari. Solo ora, però, lei ha trovato il coraggio di raccontare di alcuni momenti complessi vissuti nel suo ambiente lavorativo, che l’hanno messa non poco in difficoltà: è stata vittima di, che lei ha respinto con decisione. “Sono riuscita a fare il mio percorso senza cedere a compromessi: li ho evitati tutti – ha detto in un’intervista a Vanity Fair – ...