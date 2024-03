FOTO – Una folla attenta e partecipe ha assistito alla Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo per le vie di Sezze

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Unaimmensa, fatta di migliaia di persone commosse, hala sera del Venerdì Santotradizionaledidi. La grande attesa per la storica manifestazione culturale setina, che coinvolge per l’intero anno tanta partepopolazione, ha poi visto i 500 attori e figuranti attraversare il centro storico del paese sotto gli occhi di spettatori che hanno spesso rotto il silenzio con tanti applausi di commozione e partecipazione. Il grande evento che caratterizza la tradizione e la cultura di, noto a livello nazionale e internazionale, si è riproposto in una veste molto tradizionale, rievocando i primi ...