Formula E | Maserati trionfa a Tokyo e lancia la sfida per il prossimo ePrix a Misano Adriatico

(Di sabato 30 marzo 2024) Aha promosso nel migliore dei modi i prossimidiE, che si corrono ail 13 e 14 aprile. Grazie a Maximilian Günther, al suo secondo successo con la Tipo Folgore dopo quello del giugno dello scorso anno in Indonesia, si è aggiudicata la prima e storica corsa elettrica ospitata dalla capitale giapponese. Secondo dopo le qualifiche, veloce in gara e ben assistito dal “muretto”, il tedesco ha sfruttato al meglio gli Attack Mode infilando il poleman Oliver Rowland (Nissan) a 9 giri dalla conclusione e resistendo ai suoi successivi assalti. Il podio del quintodella decima stagione del mondiale elettrico è stato completato dal campione uscente, Jake Dennis (Andretti), primo di un quartetto di Porsche: nell’ordine poi i due ...

