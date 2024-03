Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Ledi, match valido per la 30esima giornata di. Entrambe lesono alla ricerca di punti importanti per rientrare nella corsa alla Champions League, e attualmente gli orobici precedono i padroni di casa in classifica di due punti con una partita in meno. La squadra partenopea però è in ripresa, e dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro vuole i tre punti oggi davanti ai propri tifosi. La partita avrà inizio alle ore 12.30 di sabato 30 marzo: ecco le scelte dei due tecnici, Francesco Calzona e Giampiero Gasperini.: in attesa: in attesa ...