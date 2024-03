Formazioni ufficiali Lazio-Juventus | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Ledi, match valido per la 30esima giornata di. Sfida fondamentale per le ambizioni d’Europa delle due squadre: i bianconeri vogliono consolidare il terzo posto ed evitare di essere risucchiati dalle squadre che inseguono, mentre i biancocelesti cercano una disperata rimonta con il nuovo allenatore Igor Tudor. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00 di sabato 30 marzo: ecco le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.