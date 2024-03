Formazioni ufficiali Lazio-Juventus | le scelte dei due allenatori

Tempo di esordi, ma anche di gare da ex per il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor : non una, ma ben due partite contro la Juventus, prima... (calciomercato)

Le Formazioni ufficiali di Lazio-Juventus , match valido per la 30esima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Sfida fondamentale per le ambizioni d’Europa delle due squadre: i bianconeri vogliono ... (sportface)

Fermato in casa dal Lorient nell’ultimo turno, il Monaco di Huetter riparte in trasferta per affrontare il pericolante Metz di Boloni. Per i grenatines brutto stop quello di Reims prima della ... (infobetting)