Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Ledi, match valido per la 30esima giornata di. Sfida importante al Franchi, con i Viola che tornano in campo per la prima volta dopo la morte del dg Joe Barone, e ce la metteranno tutta per onorare la sua memoria con un risultato positivo. Dall’altra parte però i rossoneri hanno tutta l’intenzione di proseguire il momento di forma e consolidare il secondo posto in classifica. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45 di sabato 30 marzo: ecco le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.