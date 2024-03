Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 30 marzo 2024), ledella sfida in programma al “Franchi”. Ecco le ultime dritte. Sono state diramate ledi. Il match del “Franchi” è uno dei match di cartello di una giornata di Serie A che ha già regalato interessanti colpi di scena. Nel ricordo di Joe Barone, i Viola vogliono riprendere immediatamente la marcia in campionato. Dal canto suo, ilintende prepararsi al meglio in vista di un filotto di gareche si preannuncia assolutamente vibrante, tra campionato e Coppa Italia. Di seguito le sceltedei due ...