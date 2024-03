Forlì supera la Juvi Cremona per 78-61

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Nella giornata dedicata alle celebrazioni per la Coppa Italia,centra la seconda vittoria consecutivando laper 78-61. Sempre avanti nel punteggio da inizio secondo periodo, i forlivesi trovano un contributo importante da Johnson (19 punti) e da un Zampini totale (12 punti, 5 rimbalzi e 7 assist) per tenere al sicuro primato ed il +6 sul secondo posto. L’avvio di partita è all’insegna dell’equilibrio. La Pallacanestro 2.015 trova 9 punti da Johnson, ma concede qualcosa a rimbalzo agli avversari esi fa pure preferire (10-13). Nel secondo periodo, però, l’Unieuro cambia ritmo. Un break di 8-0 fa subito la differenza, poi un nuovo parziale di 8-2 vale il vantaggio forlivese in doppia cifra (34-22). Laresta ...