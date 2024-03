Fonti libanesi | ' drone Israele ha attaccato convoglio Onu'

(Di sabato 30 marzo 2024)della sicurezzahanno affermato all'ANSA che l'attacco nel sud del Libano contro osservatori Onu della missione Untso è stato lanciato da unche ha seguito ilcomposto da due veicoli con chiare insegne delle Nazioni Unite. "I tre osservatori e il loro interprete libanese erano scesi dai veicoli nei pressi di Rmeish - affermano le- quando hanno il ronzio dele sono rientrati velocemente a bordo dei due fuoristrada". A quel punto, affermano, ilha lanciato un missile verso ilUno dei feriti è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'Ospedale Saint George di Beirut.

Israele pronta a colpire altri obiettivi di Hezbollah in Libano e in Siria, Gallant: è persecuzione - in un attacco aereo nella zona libanese di Bazouriye. La Siria accusa Israele di un attacco ad Aleppo che ha ucciso 40 persone Venerdì la Siria ha accusato Israele di un attacco aereo contro obiettivi ...it.euronews

Reuters: "Un drone israeliano ha colpito un'auto dell'Onu in Libano". Ma Israele smentisce - Ma subito la notizia è stata smentita da Tel Aviv. Anche se al momento non è stato possibile identificare la fonte dei colpi, se da Israele o dal lato libanese, alcune Fonti della sicurezza libanese ...huffingtonpost

Quattro osservatori Onu feriti al confine tra Libano e Israele - Uno di nazionalità libanese. Gli altri di altre nazionalità, ma non italiani. Israele, 'le operazioni proseguono allo Shifa e a Khan Yunis'. Haaretz rivela, 'lo stato ebraico crea una zona cuscinetto ...ansa