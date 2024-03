Fondi | picchiano e derubano un giovane | aggressori in fuga

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – In data 29 marzo, a, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno deferito in stato di libertà per il reato di concorso in rapina, un cittadino classe 2006 residente a.. Il predetto, nel tardo pomeriggio unitamente ad altra persona non identificata, ha aggredito, colpendolo con pugni e calci, un cittadino classe 2000, strappandogli di mano un telefono cellulare del valore di euro 200 circa. I duesi sono subito allontanati facendo perdere le loro tracce. La vittima è stata soccorsa e successivamente portata presso il nosocomio di(LT) dove gli è stato refertata una prognosi di giorni 7 per politrauma minore. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e ...