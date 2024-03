Flora Tabanelli vince il titolo mondiale junior nella specialità del Big Air freestyle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Livigno, 3o marzo 2024 –centra ildi big air e fa impazzire Livigno. Impossibile non partire da qui, impossibile non partire dalla straordinaria prova di, atleta del Livigno Team, nel raccontare la giornata conclusiva di questi Campionati Mondialidi Slopestyle e Big Air, che per una settimana abbondante hanno fatto del Piccolo Tibet il centro di gravità di tutto l’universo freeski e snowboard. Un appuntamento molto atteso, ma reso tremendamente complesso da condizioni meteo avverse, che hanno obbligato tutti gli operatori dello snowpark Mottolino ad un importante lavoro extra. Il primo plauso, certamente, va a loro. A ruota, però, li segue il giovane talento azzurro, ...