Fiumicino | tentano un “colpo” da 3mila euro al duty free dell’aeroporto | 7 denunce

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Proseguono senza sosta, soprattutto in questo periodo di festività Pasquali e di maggior affluenza di utenti e turisti che giungono nella Capitale, i controlli dei carabinieri della Stazione Aeroporto diall’interno dello scalo intercontinentale “Leonardo da Vinci”. Nelle ultime ore, in distinti interventi, i carabinieri della Stazione Aeroporto dihanno denunciato 7 viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse deiall’interno dello scalo, senza pagare diverse confezioni di profumi, prodotti di cosmetica, gastronomia e alcolici del valore di circa 3.000. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri, che hanno proceduto a ...