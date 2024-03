Firenze: rubano portafoglio a una turista in via Strozzi. Coppia arrestata da carabinieri fuori servizio - I carabinieri hanno arrestato ieri sera, 29 marzo 2024, due persone, una 57enne ungherese e un 49enne romeno, con l'accusa di aver rubato il portafoglio a una turista tedesca in via Strozzi a Firenze ...firenzepost

rubano il portafoglio a una turista, ma due carabinieri liberi dal servizio riescono a bloccarli: arrestati - Firenze, i militari stavano passeggiando in via Strozzi quando hanno notato due donne e un uomo avvicinarsi allo zaino della turista Firenze, 30 marzo 2024 – Una coppia di stranieri, una 57enne ...lanazione

Non paga multe per 60mila euro, l'ufficio tributi gli toglie il Suv - Il prtagonista della vicenda è un 60enne fiorentino che aveva il vizio di accumulare i verbali: arrivato a 175 sanzioni insolute, le Forze dell'Ordine lo hanno punito ...tuttosport