(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 224 – Dall’avanzamento delle riqualificazioni di viae via di San Bartolo a Cintoia aiper un nuovo allaccio alla rete fognaria in via di Cocco.solo alcuni dei principaliche prenderanno il via lacittadine e che comporteranno provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le riqualificazioni stradali, da martedì 2 aprile prende il via una nuova fase dei cantieri sui marciapiedi di via. Iinteresseranno il lato numeri civici dispari con restringimento di carreggiata e senso unico da via Alfani in direzione di piazza San Marco. Continua anche la riqualificazione di via di San Bartolo a Cintoia. Da sabato ...

proseguono a Firenze le ricerche dei vigili del fuoco dell'ultimo operaio ancora disperso sotto le macerie dopo il Crollo nel cantiere in via Mariti per la realizzazione di un supermercato Esselunga. ... (liberoquotidiano)

Cielo giallo, la spiegazione: “Nubi di polvere dal Sahara. Un fenomeno ricorrente, ma non a bassa quota” - Gli esperti del Lamma: “In Toscana giunge la polvere dell’entroterra algerino. Mentre quella dell’entroterra tunisino arriva nel sud d’Italia” ...lanazione

Firenze, proseguono i lavori in via Cavour. Ecco gli interventi sulle strade nella prossima settimana - Firenze, 30 marzo 224 – Dall’avanzamento delle riqualificazioni di via Cavour e via di San Bartolo a Cintoia ai lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria in via di Cocco. Ecco solo alcuni dei ...lanazione

Firenze, il Museo Novecento apre le nuove residenze per artisti e curatori nel complesso delle Ex-Leopoldine - Il Museo Novecento di Firenze apre le nuove residenze all’interno del complesso delle ex-Leopoldine in piazza Santa Maria Novella. Vogliono essere una vera cittadella delle arti contemporanee in città ...finestresullarte.info