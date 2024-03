Firenze-Milan 1-2 | Loftus Cheek e Leao per il secondo posto solitario

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 - Ilstacca la Juve e coglie l’occasione fornita dalla squadra di Allegri sconfitta a Roma dalla Lazio. I rossoneri di Pioli, al termine di una bella partita, passano aper uno a due con i gol di, pari momentaneo di Duncan, e volano a più sei sulla Juve. Ottimonel primo tempo, con tante occasioni non sfruttate, maggiori difficoltà nella ripresa ma la squadra di Pioli ha sfruttato bene gli spazi concessi dalla Fiorentina che ha attaccato con coraggio ma a discapito dell’equilibrio. Commovente il ricordo iniziale per Joe Barone con un Franchi totalmente viola a a commemorarlo, anche se la rincorsa europea in campionato si è fermata. La partita Italiano lascia fuori Gonzalez e sceglie Beltran, Ikone e ...

Zlatan Ibrahimovic a supporto del Milan , ma da lontano: lo svedese non è presente a Firenze per la partita allo Stadio Artemio Franchi tra... (calciomercato)

Firenze , 30 marzo 2024 - Come era stato richiesto dalla famiglia, la Curva Fiesole e in generale tutto il Franchi ha voluto omaggiare Joe Barone nella prima partita al Franchi senza di lui. ... (lanazione)

Fiorentina sconfitta dal Milan: 1-2. Italiano sbaglia le scelte: Leao è troppo per Dodò. Pagelle - Firenze – Ha creduto troppo in se stesso, Italiano. Sono state letali, per la Fiorentina, le scelta dell’allenatore, soprattutto in difesa e a metà campo. Dodò, opposto a Leao, è stato lo specchio di ...firenzepost

Serie A, il Milan corsaro a Firenze: + 6 sulla Juve e secondo posto blindato. La classifica aggiornata - Il Milan blinda il secondo posto in classifica espugnando l'Artemio Franchi di Firenze e portandosi a +6 sulla Juventus. I rossoneri si impongono 2-1 grazie ai gol di Loftus-Cheek (47') e ...tuttojuve

FIORENTINA-Milan 1-2, RIVIVI IL LIVE DI FV! - FINE SECONDO TEMPO 93' - PULISIC! Servito in verticale fa partire il mancino potente: para Terracciano 92' - Giallo anche per Loftus-Cheek che dà una manata a ...firenzeviola