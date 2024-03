Fiorentina-Milan | tifosi in delirio al Franchi Cori e applausi all’arrivo della squadra

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 – L’orgoglio del popolo viola nel ricordo di Joe Barone. Una folla festante diha circondato il pullmandei giocatori al, dove alle 20,45 di oggi, 30 marzo, è in programma la sfida di campionato contro il, la prima ufficiale dopo la morte del direttore generale. Ia centinaia si sono compattati intorno alladi Vincenzo Italiano ed hanno atteso il pullman dietro la curva Ferrovia., fumogeni eper caricare il gruppo in vista di un match importante e delicato come quello contro i rossoneri. Lo stadio, per l’occasione, ha fatto registrare il tutto esaurito, con una coreografia speciale pensata per omaggiare la figura di ...

