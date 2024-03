Fiorentina-Milan | l’omaggio a Joe Barone | striscione da brividi | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2024) Momenti daprima di, sfida valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Il riferimento è ovviamente alper Joe, dirigente del club viola morto per arresto cardiaco prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. La Curva Fiesole ha esposto uno. “Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero: mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato”. Sempre prima del fischio d’inizio è stato proiettato sul maxischermo uncon alcune immagini degli anni da dirigente viola di Joe. Poi tanti applausi e un minuto di silenzio. I bambini hanno fatto volare in cielo diversi palloncini bianchi, infine sul posto che occupava il ...