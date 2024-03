Fiorentina Milan LIVE 0-0 | fine primo tempo

(Di sabato 30 marzo 2024), match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA SUNEWS24.COMBuona partenza del, che nei primi

Fiorentina-Milan, Al 45' è 0-0 ma tante occasioni - Tante occasioni ma tra Fiorentina e Milan il primo tempo finisce 0-0 in un Franchi gremito e raccolto nel ricordo di Joe Barone. Nei primi 45 minuti della sfida iniziano meglio gli ospiti ...firenzeviola

Rigore negato alla Fiorentina Proteste per un tocco di mano di Tomori in area: cosa è successo - Fiorentina-Milan sta inffiammando il sabato sera della 30ª giornata di Serie A, con la Viola che ha chiesto un tocco di mano in area. Grandi proteste da parte di Andrea Belotti e compagni, ...ilmessaggero

Fiorentina Milan, il Franchi ricorda Barone: minuto di silenzio da brividi prima del match - Nel ricordo del compianto direttore generale Joe Barone, la Fiorentina ospita questa sera il Milan nella 30ª giornata di serie In un’atmosfera carica di emozioni e… Leggi ...informazione