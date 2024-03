Fiorentina-Milan | Gabbia | “In queste settimane abbiamo lavorato su …”

Calcio femminile, Juventus a valanga sulla Fiorentina e sempre più vicina alla qualificazione per la Champions - Vigilia di Pasqua in campo anche per la Serie A 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di due incontri della Poule Salvezza ed un match della Poule Scudetto. Cominciamo dalla partita di Bie ...oasport

IBRAHIMOVIC, Oggi non sarà al Franchi perché è a Dubai - Zlatan Ibrahimovic, senior advisor per RedBird nel Milan, oggi non sarà presente all’Artemio Franchi per la sfida di Serie A contro Fiorentina. Lo svedese, che di solito accompagna la squadra insieme ...firenzeviola

Fiorentina - Milan: le formazioni ufficiali - Alle 20:45 ci sarà la sfida Fiorentina-Milan, sfida particolarmente improntare anche in ottica Juventus per corsa alla Champions League. Ecco le formazioni ufficiali: ...tuttojuve