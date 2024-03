Fiorentina-Milan | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 30 marzo 2024) Un weekend da urlo pronto a chiudersi, momentaneamente, con il big match di serata. Scopriamo alloraI diritti tv sono diventati un punto fermo del mondo del calcio, ormai del tutto mutato. Il primo segnale di questo cambiamento è legato alla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Sebbene questo porti a rappresentare un vero e proprio vantaggio per le società che godono degli introiti, lo stesso non si può dire per tifosi e utenti, costretti a loro volta a cercare numerose informazioni in merito alle gare. Ciò porta alla motivazione di questo articolo, che ha l’intento di spiegaree quali saranno le scelte dei due tecnici. Gara ...