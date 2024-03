Fiorentina-Milan | al Franchi si omaggia la memoria di Joe Barone

(Di sabato 30 marzo 2024) Una serata dedicata alladi Joe, quella deldove laospita ildopo la sosta delle Nazionali. Prima del match sul maxischermo è stato trasmesso un video che ripercorreva i momenti del direttore generale dal suo insediamento a Firenze. Al termine dell’omaggio, anche la Curva Fiesole ha voluto ricordarlo esponendo uno striscione: “Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero. Mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciati”. Entrate in campo le due squadre, è andato in scena il minuto di raccoglimento in onore del dirigente scomparso lo scorso 19 marzo. Palloncini bianchi sono stati lasciati volare in aria, mentre un mazzo di fiori e una maglia della ‘Viola’ con il 10 sono stati posti sulla poltroncina dalla quale era ...

