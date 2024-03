Fiorentina-Milan 1-2 LIVE | Maignan vola sulla conclusione di Belotti

Duncan trova subito il pareggio per la Fiorentina contro il Milan, ecco le immagini del gol! – VIDEO - La Fiorentina trova subito il pareggio contro il Milan. Al 50’ Beltran fa la sponda al limite per l’inserimento di Duncan che arriva e batte Maignan sul secondo palo per l’1-1. Secondo gol in ...generationsport

C. FIESOLE, Altro striscione: "Joe, questa ti sarebbe piaciuta" - “Joe questa ti sarebbe piaciuta sei uno dei tifosi che la curva saluta”. Altro striscione esposto dalla Curva Fiesole dopo 10' di Fiorentina-Milan in onore del direttore generale recentemente ...firenzeviola

Pioli blindato da Scaroni: "Resta al Milan, sempre detto. Mi piace chi vince" - Il presidente dei rossoneri presente a Firenze conferma la fiducia al tecnico. Su Barone: "Persona determinata e con una passione smodata per la Fioretina" ...tuttosport