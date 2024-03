Fiorentina-Milan 0-0 LIVE | prova Giroud

Per la Fiorentina gara particolare, è la prima senza Joe Barone. Il Milan vuole consolidare il secondo postoPer la Fiorentina gara particolare, è la prima senza Joe Barone. Il Milan vuole ... (corriere)

De Laurentiis, pronto il piano per la ricostruzione del Napoli: - Un anno balordo. La squadra esce a testa bassa, nessuno parla. La solita gestione dei momenti no del club azzurro: quando le cose vanno a rotoli, il silenzio. Sarà rivoluzione a fine ...ilmattino

ULTIM’ORA – Futuro Pioli, annuncio in diretta di Scaroni: decisione presa - Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, fa chiarezza sul futuro di mister Stefano Pioli. Arriva la decisione del patron rossonero.spaziomilan

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Leao fa 200 con i rossoneri, Chukwueze dal 1', c'è Florenzi al psoto di Theo - Milan col classico 4-2-3-1 con Bennacer e Reijnders in mezzo, in difesa ci sono Thiaw e Florenzi che agisce come terzino sinistro. La sorpresa è Chukwueze dal 1' al posto di Pulisic.eurosport