Fiorentina | il grazie dei figli di Joe Barone | “Avete regalato un sogno a nostro padre”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 - Il giorno è arrivato. La prima al Franchi senza Joevedrà laimpegnata questa sera alle 20.45 contro il Milan. Sarà una partita dedicata alla sua memoria. C'è attesa per capire quale saranno le iniziative del club per ricordarlo e soprattutto per vedere messa in scena una coreografia da brividi che è stata annunciata da giorni in Curva Fiesole e in Maratona. Sul fronte squadra-tifosi resta l'appuntamento delle 18.45, tra i cancelli di Fiesole e Tribuna, dove transiterà il pullman della squadra prima di entrare nel garage del Franchi. I tifosi saranno radunati per caricare i ragazzi di Italiano e farli sentire con un popolo intero alle spalle. Stamani anche idi Joehanno voluto lasciare una loro testimonianza. Un lorodal profondo del ...