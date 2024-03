(Di sabato 30 marzo 2024) Quella di stasera fraè certamente una partita fondamentale per entrambe le ambizioni delle due squadre. La viola da una...

Reduce dall’amichevole contro la Svezia in cui ha trovato la gioia del gol, fornendo anche tre assist ai compagni portoghesi, Leao è pronto a proseguire nel suo momento magico trascinando il suo ... (sport.quotidiano)

Milan o, 29 marzo 2024 – Rifinitura a Milan ello prima di partire alla volta di Firenze, dove domani sera il Diavolo proverà a espugnare il Franchi per consolidare il secondo posto in classifica: si ... (sport.quotidiano)

Fiorentina alla prima senza Barone. Cori, striscioni e maxi-coreografia: che cosa aspetta il Milan - Quella di stasera fra Fiorentina e Milan è certamente una partita fondamentale per entrambe le ambizioni delle due squadre. La viola da una parte, che deve ricominciare.calciomercato

PRIMAVERA, In attesa del Torino al V.P. arriva l'Atalanta - Giovedì allo stadio Dall'Ara di Bologna la Fiorentina si giocherà la Coppa Italia nell'ultimo ... ed anche per arrivare con il morale alto alla sfida di giovedì, Galloppa sembra intenzionato a ...firenzeviola

CORR SPORT, 7 volte 10 per la bandiera della Fiorentina - In occasione dei 70 anni di Giancarlo Antognoni, Alberto Polverosi, sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio, si concentra sulla figura dell'ex numero 10 viola. Anzi come ...firenzeviola