Fincantieri apre nuove rotte con shopping e maxi-ordini

Fincantieri sigla maxi contratto da 1,18 miliardi - Fincantieri e il ministero della Difesa indonesiano firmano contratto per due Unità PPA ad alta tecnologia per 1,18 miliardi di euro. Navi versatile per missioni di pattugliamento e soccorso in mare.quotidiano

Venezia, Fincantieri in pista per lo stadio - La controllata Infrastructure nel pool che ha vinto la gara Commessa da 73,5 milioni in cordata con altre due aziende ...tribunatreviso.gelocal

Venezia, l’ATI Bordignon-Fincantieri-Ranzato si aggiudica la gara per la costruzione del nuovo stadio - “Stadio, aperte le buste! L’ATI Bordignon-Fincantieri-Ranzato si aggiudica la gara per la costruzione dello stadio all’interno.tuttob