Finale Sinner-Dimitrov | a Miami si sfidano i tennisti più in forma del momento

(Di sabato 30 marzo 2024) AGI - Jannikè padrone del suo destino: domenica 31 marzo in ballo non c'è solo ladelOpen. Ci sono anche il terzo trofeo da conquistare in questo primo scorcio del 2024 (dopo lo Slam degli Australian Open e il 500 Atp di Rotterdam) e, soprattutto, il secondo posto nel ranking mondiale, risultato mai raggiunto da un tennista italiano. Sul suo cammino troverà un 'ringiovanito' Grigor, il bulgaro ex numero 3 del mondo, ora 12esimo un classifica che, a dispetto dei suoi 32 anni (a maggio diventano 33), ha eliminato a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz (attuale n.2) e il tedesco Alexander Zverev (n.5)., che lo scorso gennaio ha vinto a Brisbane (in Australia) interrompendo una lunga astinenza che durava dalle Finals di Londra del 2017, è fermo alla conquista del ...