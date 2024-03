Fieste de Patrie dal Friûl | gli eventi in programma

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 30 marzo 2024) Concerti, visite guidate e laboratori per bambini. È quanto prevede, in aggiunta alle tradizionali cerimonie istituzionali, il ricco calendario che il Comune di Udine ha preparato per celebrare ladedal, che si festeggia il 3 aprile di ogni anno. Una serie di incontri dedicati alla cultura e all’identità del popolo friulano, con uno sguardo al passato e un altro rivolto al futuro, che metteranno in contatto udinesi di ogni età con la lingua friulana, patrimonio regionale da tutelare, ma anche ricchezza da accrescere.Il primo evento si terrà lunedì 1° aprile presso il Museo Etnografico del Friuli. A esibirsi in due concerti nella giornata di Pasquetta, uno mattutino e uno pomeridiano, sarà Alvise Nodale, figura centrale della nuova scena musicale friulana, ed erede della canzone d’autore in Carnia.Il giovane ...