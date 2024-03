Feyenoord-Utrecht domenica 31 marzo 2024 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 30 marzo 2024) Il PSV gioca sabato contro il NEC dunque quando ilscenderà in campo al “de Kuip” contro l’i punti di distacco in classifica rispetto alla capolista potrebbero anche essere più dei dieci attuali. In ogni caso questa è una partita da vincere per gli uomini di Arne Slot che non hanno nemmeno impegni InfoBetting: Scommesse Sportive e