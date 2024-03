Fedez soppia a piangere durante l’intervista a Belve | la verità sui presunti tradimenti a Chiara Ferragni

(Di sabato 30 marzo 2024)si è aperto sulle voci di tradimento nei confronti dia “” con Francesca Fagnani, lasciandosi andare a un momento di commozione.la registrazione dello show, avvenuta il 28 marzo 2024 presso gli studi Rai Nomentano, il rapper ha discusso apertamente della sua vita privata, in particolare della sua relazione cone del loro recente accordo di non mostrare più i volti dei figli sui social.parla dopo la separazione daQuesta decisione, interpretata da alcuni come un tentativo di proteggere la privacy dei bambini in un momento di crisi coniugale, ha suscitato molto ...

Giorgio Panariello: “La comicità è stata la mia salvezza, ricordare mio fratello un’autoanalisi” - In effetti è così. Hai quasi paura di perdere la dignità, pensi: la gente che dirà A un certo punto io e Fedez abbiamo il salame in testa e cominciamo a prenderci a salamate. Poi vedi il montaggio e ...repubblica

Francesca Cipriani contro Chiara Ferragni: “Non so come faccia a dormire sonni tranquilli” - In attesa di vederla a Belve, Francesca Cipriani ha commentato il caso Ferragnez e in particolare in ciò in cui è coinvolta Chiara Ferragni ...novella2000

Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni: “Tra un anno potrebbero tornare insieme se…” - Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni: “Tra un anno potrebbero tornare insieme se…”. L'ex re dei paparazzi di recente si è espresso ...isaechia