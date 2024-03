Fedez scoppia in lacrime a Belve parlando di Chiara Ferragni

(Di sabato 30 marzo 2024) In un’intervista rivelatrice, senza alcun tipo di restrizioni o censure,si è lasciato andare a un momento di profonda commozione. La registrazione della puntata di “” condotta da Francesca Fagnani, avvenuta ieri presso il centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi a Roma, ha visto il rapper visibilmente commosso. Secondo quanto riportato da Adnkronos,non ha trattenuto ledella sua vita privata, in particolare della crisi con la mogliee del suo amore incondizionato per i figli Leo e Vittoria. Priorità alla Famiglia e Smentita di Voci Nel corso dell’intervista con Fagnani,ha chiarito che la sua massima priorità al momento è proteggere i suoi figli. Ha inoltre condiviso che la scelta ...

