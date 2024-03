Fdi | si dimette il presidente provinciale di Verbania | “Traditi i valori del partito Hanno preferito i giochi di poltrone ai cittadini”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Era entrato in Fratelli d’Italia perché credeva nel motto “noi non tradiamo” e in Giorgia Meloni, ma oggi ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza deldopo aver subito “un tradimento” dai vertici, che a suo dire avrebbero“idiai bisogni dei”. Davide Titoli è ildi Fratelli d’Italia a, comune di 30mila abitanti sulla sponda piemontese del lago Maggiore. O meglio, lo era fino all’altro ieri quando ha annunciato le sue dimissioni. Il motivo? Il cambio in corsa del candidato del centrodestra alle elezioni amministrative di. A novembre ildi Fdi aveva lanciato la candidatura del civico ...