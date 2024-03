(Di sabato 30 marzo 2024)ditrarivali di extracomunitari oggi pomeriggio in centro storico a. Intorno alle 15 si sono affrontati indue gruppi di giovani. Secondo le prime...

Durante il festeggiamento dei veterani per i quattro mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, Stefano Miele non ha apprezzato i discorsi fatti contro i nuovi arrivati. Lo stilista si... (leggo)

Nel corso dell'ultima puntata del GF, Stefano Miele ha viola to il regolamento della casa: ecco il duro provvedimento disciplinare che ha ricevuto. (comingsoon)

Fano, regolamento di conti tra bande in piazza Costa: prima sassate, poi le lame. Accoltellato un ragazzo - Fano - regolamento di conti tra bande rivali di extracomunitari oggi pomeriggio in centro storico a Fano. Intorno alle 15 si sono affrontati in piazza Costa due gruppi di giovani. Secondo le prime ...corriereadriatico

Varato il Piano delle antenne a Fano: «Inutile spesa di 100mila euro» - Fano Dopo non poche polemiche, diversi confronti con i comitati, reiterate illustrazioni, è stato approvato dall’Amministrazione Comunale il regolamento del piano antenne. Un ...corriereadriatico

Lo hanno trovato a bere vino in un bar del centro di Senigallia, ma era agli arresti domiciliari. - Il direttivo del Circolo Arci Pro Scapezzano aps avverte l’esigenza, anche a seguito di imprecise notizie apparse sulla stampa, di chiarire i reali motivi della temporanea chiusura dello storico luogo ...viveresenigallia