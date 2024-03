Fallout | il trailer della nuova serie post-apocalittica in arrivo su Prime Video

L’attesa per Fallout sta per finire. La serie televisiva ispirata dal franchise di culto proveniente dal mondo dei Video game sarà disponibile su Prime Video a partire dall’11 aprile. Da qualche ... (optimagazine)

Cinque serie tv da non perdere in aprile. Finalmente l’apocalisse folle e radioattiva di Fallout - Sfogliando nell’offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare ...ilsole24ore

Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video ad aprile 2024 - Un aprile ricco di novità per Prime Video. Dopo le anticipazioni di qualche settimana fa ecco l'elenco completo dei film e delle serie tv in uscita ad aprile 2024 su Prime Video (e in fondo trovate ...today

Fallout 76: Atlantic City – America’s Playground disponibile su tutte le piattaforme - Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra Contiene una nuova serie di missioni, l’esplorazione libera di Atlantic City e una stagione ricca di ricompense avventurose ...igizmo