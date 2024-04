Facciamo spazio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 30 marzo 2024) È primavera, ma non sembra. La Pasqua con chi vuoi non sarà assolata. Ci tocca mangiare un dolce che non amiamo un granché (ma noi abbiamo trovato tante idee creative e tradizionali per cambiare idea). Uno dei nostri ristoranti milanesi preferiti chiude e ci sentiamo un po’ orfani (ci asteniamo da commenti, funerali, balletti sulle tombe e inutili dietrologie). Per fortuna abbiamo avuto una settimana intensissima, e siamo entusiasti per il nostro ultimo, grande, annuncio. Insieme a Luca Sofri e alla redazione del Post, organizziamo le celebrazioni per i dieci anni di Mercato Centrale: dopo tanti mesi di lavoro dietro le quinte siamo finalmente pronti per raccontarvi che cosa succederà a Torino dal 19 al 21 aprile. Talk, incontri, degustazioni, dibattiti, masterclass: non ci siamo risparmiati, e abbiamo messo insieme le due anime di Gastronomika e del Post per creare un palinsesto ricco ...