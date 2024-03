F1| Honda sbarca in Europa con una nuova sede

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 30 marzo 2024) La casa giapponese dellapensa già in ottica 2026 quando ritornerà come costruttore in F1 aprendo nel Regno Unito unaLaha inaugurato lacon base nel Regno Unito in ottica 2026 quando l’azienda nipponica ritornerà in F1 sotto le vesti di costruttore. Infatti, nel 2026, la F1 vedrà l’esordio di un nuovo regolamento sul fronte delle Power Unit. Verrà eliminato il sistema MGU-H, non quello relativo alla parte elettrica con la potenza dell’ibrido che si aggirerebbe intorno al 50% del totale.aveva detto addio alla F1 nel 2021, ma è comunque rimasta in pianta stabile nella categoria supportando Red Bull nella creazione di Red Bull Powertrains a Milton Keynes. La, denominata HRC ...