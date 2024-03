Export fermo | ma +30% rispetto al 2019

(Di sabato 30 marzo 2024) 9.57sostanzialmente stabile nel 2023all'anno precedente, con le vendite all'estero che in termini assoluti si sono attestate sui 620 miliardi di euro. Lo fa sapere la Cgia. Nell'Ue a 27, solo Germania (1.562 mld) e Paesi Bassi ( 866mld) hanno realizzato flussi di vendite superiori all'Italia. La Cgia rileva comunque comeai livelli pre-Covid () l'italiano sia aumentato del 30,4%. E la crescità è pari al 70% se il confronto viene fatto con il 2008, l'anno prima della caduta del commercio mondiale.

CGIA – MESTRE * Export (2023): « AL TOP LOMBARDIA POI EMILIA-ROMAGNA E VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE ALL’11MO POSTO - L’anno scorso l’Export italiano ha evidenziato una totale stabilità rispetto al 2022. In termini assoluti le vendite all’estero sono state pari a 626 miliardi di euro. Tra i 27 Paesi dell’Unione ...agenziagiornalisticaopinione

Al Sisi viola i diritti umani: risoluzione per stop all’Export delle armi in Egitto - Fermare l’Export delle armi leggere all’Egitto. È quanto chiedono Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, in una risoluzione che sarà presentata oggi a Montecitorio. I 5Stelle starebbero pensando ...ilfattoquotidiano

L’Export Marche si difende con moda e nautica: calo complessivo del 14% dovuto soprattutto alla frenata dei farmaci - ANCONA Le avvisaglie di una frenata s’erano già avvertite a metà gennaio, con le notizie in arrivo dallo stabilimento di Ascoli della Pfizer, dove il colosso dei farmaci ...corriereadriatico